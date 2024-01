Grottaglie si prepara ad accogliere la Befana e concludere le festività in grande stile

Grottaglie si appresta a concludere il periodo festivo con un evento speciale: l’arrivo della Befana. Questo segna la chiusura del ricco calendario di eventi che hanno animato la città nel periodo natalizio.

Il 5 gennaio, i più piccoli saranno al centro dell’attenzione con “La Befana in Casa” presso la Biblioteca Comunale di Grottaglie alle ore 10. L’evento offrirà affascinanti letture simboliche per tutti i bambini e le bambine, regalando un momento di magia e allegria.

Dalle 18:30 alle 20:30, si terrà “l’Aperi-pettola”, un gustoso aperitivo itinerante che si snoderà tra i ristoranti, le enoteche e i bar del centro storico. I visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con numerose varianti delle tipiche frittelle natalizie, mentre i più piccoli saranno intrattenuti con animazioni e mercatini. Alle ore 20:00, tutti al Parco della Civiltà per l’arrivo della simpatica vecchietta.

Il 6 gennaio, alle ore 16:00, al Palazzetto dello Sport “Campitelli”, si terrà la “Befana del Poliziotto”. L’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale del SAP Taranto, offrirà esibizioni del Mago Maraldo e una serie di giochi, spettacoli e regali per tutti i bambini. Al Laboratorio Urbano “Crea” in via Mastropaolo 123, ci sarà anche un dj set accompagnato dall’esposizione di opere di due artisti tarantini.

Nel centro storico, dalle ore 18:30, si svolgeranno “Passeggiate digestive” a tema presepi, con visite alla 44° Mostra del Presepe e allo storico presepe di Stefano di Putignano custodito nella Chiesa Madonna del Carmine, a cura dell’Associazione “Proloco di Grottaglie”.

Infine, dalle 18:30 alle 22:30, il centro storico di Grottaglie si accenderà con “Arriva la Befana 2024”, a cura dell’Associazione “GrottOut”. Ci saranno mercatini, area food e prodotti tipici natalizi, uniti a momenti di musica, per creare un’atmosfera festosa per tutti i presenti.

Domenica 7 gennaio, alle 17:30, al Teatro Monticello, prenderà il via la stagione teatrale per i ragazzi con lo spettacolo “Love is in the air” di e con Andrea Farnetani. Uno spettacolo coinvolgente che offre al pubblico una visione dei retroscena della vita dell’artista, rivelando le sue paure, le ansie da prestazione e il dualismo tra successo e fallimento. Un’esperienza emozionante adatta a tutta la famiglia, con un ingresso al costo di 5 euro.

Il Sindaco della Città di Grottaglie, Ciro D’Alò, commenta l’approccio della chiusura di un periodo festivo ricco di eventi e ringrazia tutte le associazioni, i cittadini, le attività commerciali e le imprese che hanno contribuito con passione e dedizione all’organizzazione di queste festività. Grazie al contributo di tutti, Grottaglie ha brillato in questo periodo festivo, rendendo il comune ancora più vivace e accogliente.