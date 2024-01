Nottata di Capodanno a Taranto: Una Celebrazione Tranquilla e un Nuovo Arrivo

Nonostante gli eventi degli anni precedenti, la notte di San Silvestro a Taranto si conclude senza feriti, ma con alcuni episodi di inciviltà.

Taranto ha vissuto una nottata di Capodanno relativamente tranquilla, soprattutto se confrontata con gli eventi degli anni precedenti. Nonostante l’uso diffuso di fuochi d’artificio in diversi quartieri, soprattutto nelle zone periferiche, è incoraggiante sapere che non si sono registrati feriti durante i festeggiamenti.

Tuttavia, la serata è stata segnata da alcuni episodi di inciviltà da parte di alcune persone, che hanno causato disturbi e sporcizia lanciando oggetti dalle finestre. Tra gli oggetti lanciati si contano una lavatrice, una cucina, mobili e sacchi di spazzatura, che hanno sporco le strade e provocato disagi al traffico. Questo comportamento è stato un vero peccato, offuscando l’atmosfera festiva e creando un’immagine negativa della città.

Nel quartiere Tamburi, purtroppo, si è verificato un incendio in un appartamento a causa dei fuochi d’artificio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato prontamente domato. I pompieri sono stati anche chiamati ad affrontare alcuni cassonetti incendiati, dimostrando grande professionalità e prontezza d’intervento.

Nonostante questi episodi spiacevoli, ci sono anche notizie positive da celebrare. Il primo bambino nato a Taranto nel 2024 ha il nome di Ethan ed è venuto al mondo alle 00:11 presso il reparto di ostetricia dell’ospedale SS Annunziata. Il piccolo Ethan pesa 4,170 kg ed è il primo figlio di una coppia italiana. I neo-genitori e il neonato sono stati accolti con gioia e auguriamo loro il meglio per questa nuova avventura.

È fondamentale che le autorità locali continuino a promuovere la sicurezza durante i festeggiamenti e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un comportamento responsabile e rispettoso. La notte di San Silvestro dovrebbe essere un momento di gioia e festa, e gli episodi di inciviltà non dovrebbero oscurare l’atmosfera positiva che si desidera creare. Insieme, possiamo fare in modo che i festeggiamenti futuri siano ancora più sicuri e piacevoli per tutti.