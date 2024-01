Ginosa: Arresto dei Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri dell’ Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato, un 26enne di origine straniera, ma residente a Ginosa, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di perquisizione domiciliare presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di tre frammenti di hashish del peso complessivo di grammi 4, un pezzo del medesimo stupefacente del peso di grammi 52, un involucro in cellophane contenente 5 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Su disposizione della A.G., il giovane, fatta sempre salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva è stato sottoposto agli arresti domiciliari.