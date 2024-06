Lomuzio: “È l’ora di abbracciare una visione politica di indirizzo”

In qualità di consigliere provinciale mi preme informare i nostri conterranei che l’Amministrazione provinciale tutta, con a capo il Presidente Rinaldo Melucci, è alle prese con un lavoro giornaliero e di capillare applicazione. Il lavoro comprende oltre alla ordinaria amministrazione anche l’impiego delle risorse d’avanzo dello scorso bilancio, circa € 16.280,000. Dopo una fase di ascolto, cosa abbastanza rara nelle precedenti Amministrazioni, con tutti i Consiglieri provinciali che hanno puntualmente riportato le esigenze dei territori, il Presidente confrontandosi con i Dirigenti di settore ha avviato gli iter burocratici per interventi strutturali che vedono interessati gli istituti scolastici di Taranto, Mottola, Grottaglie, Manduria, Crispiano. Interventi per un totale complessivo di € 3.100.000. Per quanto riguarda il IV settore (Viabilità) sono previsti investimenti che interesseranno il rifacimento della SP 53, la ristrutturazione del ponte SP 122 sulla litoranea nel Comune di Maruggio, rifacimento SP 12 e SP 14, il rifacimento del ponte sulla Sp 35 (Massafra – Chiatona).

A tutto questo, per disposizioni del Presidente, per un ammontare di ca € 8.900.000, si aggiungono le segnalazioni dei consiglieri provinciali che prevedono il rifacimento del manto stradale della SP 174 (Manduria-Avetrana), la SP 137 (Manduria- S. Pietro in B.), la SP 122 (Campomarino – S. Pietro in B.), Sp 135 (Uggiano-Sava), la SP111 (Pulsano – Faggiano), Sp 109 (Uscita da Pulsano), SP 141 (Maruggio – Avetrana) , SP 128 (Lizzano -Torricella), SP 35 (Massafra – Chiatona), SP85 (Palagiano-Pino di Lenne), SP 46 (Statte innesto SS 172), per un totale di € 4.330.000.

A completamento degli iter burocratici previsti dalla legge, sarà interessato come si può evincere, tutto il territorio provinciale. Il Presidente, Rinaldo Melucci, a mio parere ha posto le basi per un lavoro sinergico e capillare, dando la giusta importanza politica a tutti i consiglieri, nessuno escluso, ciò significa che al di là delle opinioni politiche e le divergenze partitiche, la volontà del nostro Presidente è quella di anteporre alle beghe ed ai “giochetti politici” l’interesse del nostro bellissimo territorio, che con il lavoro ed il contributo di tutti, si potrà portare a compimento. Personalmente mi auguro che i colleghi tutti capiscano l’importanza storica del momento che ci vede protagonisti su tutto il territorio provinciale, e che è questo il momento dei grandi cambiamenti in cui noi possiamo esserne i protagonisti.

È importante capire che la città di Taranto e tutto il territorio provinciale sono interessati da tante risorse che molto probabilmente per tanti decenni non ritorneranno. È l’ora di abbracciare una visione politica di indirizzo, che sia strutturale e che ci consenta di lasciare alle future generazioni una città ed un territorio Provinciale più vivibile e magari attrattivo per tutti quei giovani (compresi i nostri figli) che hanno dovuto lasciare la loro città e le loro famiglie.