Sicurezza alimentare: maxi sequestro bottiglie liquori per violazione norme su etichettatura

I Carabinieri del N. A. S. di Taranto, congiuntamente agli Ispettori dell’ICQRF Puglia e Basilicata, nell’ambito dei controlli volti a verificare la rintracciabilità e la rispondenza delle modalità di designazione, etichettatura e presentazione delle bevande spiritose alla normativa vigente, hanno ispezionato una ditta di imbottigliamento di liquori, alcolici e superalcolici della provincia di Taranto.

Le verifiche, scaturite da una minuziosa attività ispettiva dei Carabinieri del N.A.S. e degli Ispettori del citato ufficio dell’ICQRF, hanno permesso di rilevare diverse irregolarità nell’etichettatura apposte sulle bottiglie tenute in un deposito in attesa della commercializzazione.

Le violazioni hanno portato al conseguente sequestro amministrativo di circa 48.000 bottiglie di liquori per un valore commerciale stimato in circa un milione di euro e alla contestazione delle consequenziali sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro.