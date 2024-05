Terzo tavolo di coordinamento dei sindaci sulla Regionale 8

Si è tenuto questo pomeriggio il terzo appuntamento con il tavolo tecnico per la strada Regionale 8, la cosiddetta “Talsano – Avetrana”. A partecipare, oltre al Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, a vario titolo erano presenti tutti i Comuni interessati dall’attraversamento dell’arteria stradale (Taranto, Lizzano, Pulsano, Avetrana, Torricella, Manduria, Faggiano e Maruggio) tra sindaci e tecnici degli uffici preposti.

Oltre a loro erano presenti anche il Capo di Gabinetto della Provincia, Luca Steffensen, il vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto, Leonardo Giangrande ed il consigliere provinciale Francesco Marra. Dopo l’approvazione in via definitiva del progetto da parte della Regione Puglia è iniziata la fase degli espropri dei terreni su cui verranno effettuati i lavori dell’arteria stradale. Al momento l’opera dei Comuni risulta fondamentale per l’individuazione, tramite anagrafe, di tutti i proprietari terrieri interessati all’esecuzione dei verbali di consistenza mediante i quali la Provincia potrà disporre delle aree.

L’ing. Paolo Magrini della Provincia di Taranto si è confrontato sulla fase in corso che volge al termine per poi passare al prossimo step, ovvero l’approvazione del progetto esecutivo entro la prima settimana di luglio. Secondo il cronoprogramma si dovrebbe indire la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori a luglio 2024.

Il Presidente della Provincia ha nuovamente esortato le amministrazioni comunali coinvolte a rispettare le tempistiche stabilite dalla Regione utili per l’indizione della gara, facendo presente che gli uffici tecnici della Provincia continueranno a dare il loro supporto nell’ottica di un lavoro sinergico. Il progetto prevede la suddivisione dell’opera in quattro lotti di cui due già finanziati. Tutte le parti coinvolte hanno sollecitato la Regione ad inserire nella programmazione finanziaria dei prossimi anni la necessaria copertura per il completamento dell’opera.