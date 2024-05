Comune, Pd: “L’amministrazione Melucci, ormai a trazione centrodestra, non ha i numeri per amministrare”

Il messaggio nella conferenza stampa tenuta questa mattina presso la Federazione provinciale di Taranto, alla quale hanno preso parte Luca Delton, vicesegretario provinciale Pd Taranto, Mattia Giorno, coordinatore di segreteria e responsabile Deleghe e Enti Locali, Francesca Viggiano, già assessore Comune Taranto e vicepresidente Pd Puglia e i consiglieri comunali Lucio Lonoce e Luca Contrario, è chiaro e diretto.

Si parte dal racconto dell’ultimo consiglio comunale in cui i Consiglieri comunali del PD con grande senso di responsabilità, non hanno lasciato l’aula durante la massima assise cittadina per votare una variazione di bilancio e consentire l’utilizzo di 800mila euro stanziati dalla regione Puglia appunto per l’evento in programma per il 2026.

Un Pd determinante ha risposto presente di fronte ad un momento cruciale.

Il quadro dell’attuale maggioranza al Comune di Taranto, la sua instabilità e le scelte praticate, lasciano trapelare chiaramente il tradimento del mandato elettorale verso una deriva di centro destra ormai chiara a tutti. Le elezioni europee saranno l’ennesima cartina di tornasole che certificherà il sostegno del sindaco e della amministrazione alla Lega e a Fratelli d’ Italia.

Questa amministrazione non ha i numeri, è tenuta insieme solo dall’evidente e spasmodico interesse di non abbandonare la comoda poltrona in Consiglio comunale.

È sotto gli occhi di tutti che non c’è più attenzione non solo verso i grandi progetti, ma addirittura verso i problemi quotidiani della gente: dalla pulizia delle strade alla gestione degli asili nido, per nominare solo alcuni bisogni della città.

Il capoluogo jonico merita certamente di più, per questo il Pd invita i cittadini a trarre le dovute considerazioni: Taranto non può più essere amministrata in questa maniera indecente.