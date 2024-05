Usb: “Riaperta la comunicazione con il Comune su vari fronti”

“Come USB, ieri alle ore 11 a Palazzo di città, abbiamo incontrato l’Amministrazione Comunale di Taranto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Langiu. Il confronto avuto con il rappresentante dell’ente ci soddisfa in maniera piena e assoluta.

Per i lavoratori della Polizia Locale è in arrivo il rinnovo del parco autovetture per cui l’Amministrazione Comunale ha stanziato duecentocinquantamila euro, il turn-over dei lavoratori pensionati che verranno sostituiti da un pari numero di idonei non vincitori della graduatoria concorsuale, ed è in arrivo il potenziamento del ruolo ufficiali.

La nostra organizzazione sindacale ha inoltre proposto allo stesso Comune: l’assunzione di ulteriori agenti stagionali con le risorse del 208 C.d.S. che, oltre a rappresentare l’inderogabile esigenza dei lavoratori della Polizia Locale di andare verso la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, prevede la contestuale adozione del modello organizzativo 7 h x 5 GG con annessa corresponsione dei buoni pasto per i turni disagiati.

La nostra organizzazione ha proposto, in una nuova fase di dialogo, la necessità di rivedere il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso all’ente, al fine di far coincidere al meglio le procedure conciliative della contrattazione decentrata e la mappatura dell’attività lavorativa di ogni dipendente deliberata dall’A.C. di Taranto.

USB inoltre ha sottoposto al Direttore Generale la delicata questione dei Servizi Sociali Comunali, proponendo di riallocare il Servizio in uno dei Beni Immobili sottratti alla mafia e nella disponibilità del civico ente.

Sul potenziamento della pianta organica il Direttore Generale ha indicato, nell’assunzione delle ultime educatrici Asili Nido della graduatoria e di tecnici ed istruttori direttivi, gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale di Taranto intende perseguire per il potenziamento della macchina amministrativa, ad oggi in affanno per la carenza di tali figure.

L’Esecutivo Aziendale di USB è soddisfatto di aver preso parte finalmente ad un confronto costruttivo e di aver contribuito alla riapertura del dialogo, nonché al contestuale rilancio di una politica che mette al centro il personale e che ora inevitabilmente, dovrà passare da una serie di incontri interlocutori con ogni singolo dirigente comunale, a partire dalla Direzione di Polizia Locale per mettere a frutto i risultati ottenuti in questo incontro.”

Nota di Luca Bellone De Grecis e Tarsia Nunzia – USB P.I. Comune di Taranto