Puglia easy to reach, la Provincia di Taranto candidata per il prossimo finanziamento

La Provincia di Taranto ha inviato nei giorni scorsi alla Regione Puglia il progetto per l’iniziativa “Puglia easy to reach” promossa dagli assessorati regionali ai Trasporti e al Turismo per collegare con i bus gli aeroporti con le principali località turistiche. Si tratta di fondi stanziati dalla Regione per incentivare il turismo nelle diverse località pugliesi collegandole al meglio con gli aeroporti.

Per questo gli uffici tecnici della Provincia insieme a CTP hanno stilato un progetto che estenda sul territorio un servizio già in essere per collegare la Provincia di Taranto con l’aeroporto “Papola Casale” di Brindisi. È previsto che le corse siano effettuate tutti i giorni, nel periodo estivo, da e per la Valle d’Itria, la zona ionica orientale (Campomarino, Marina di Pulsano, Marina di Leporano, Leporano, Pulsano) e la zona occidentale (Castellaneta, Laterza, Ginosa, Ginosa Marina, Castellaneta Marina).

“Un’opportunità unica per collegare tutta la zona costiera della Provincia di Taranto con gli aeroporti. Come sappiamo la zona ionica e la Valle d’Itria è una forte attrattiva per i turisti durante la stagione estiva per ammirare le nostre meraviglie paesaggistiche e il collegamento con l’aeroporto più vicino (attualmente quello di Brindisi) non può che collaudare un sistema turistico in forte espansione. Non resta che rimanere in attesa dell’approvazione del nostro progetto da parte della Regione Puglia” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.