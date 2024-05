Comandante Regionale GdF Puglia, Gen. Fabrizio Toscano, visita comando provinciale di Taranto

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, con sede nel complesso intitolato al Brigadiere Lorenzo Greco, Medaglia d’Argento al Valor Militare.

L’Autorità regionale, dalla quale dipendono tutti i reparti della Guardia di Finanza pugliesi, accolta dal Comandante Provinciale di Taranto, Col. Massimiliano Tibollo, ha incontrato le rappresentanze del personale in servizio, nonché i delegati delle Sezioni dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia di Taranto e di Martina Franca.

Nel corso del successivo briefing operativo, al quale hanno partecipato i Comandanti dei Reparti del Corpo della provincia jonica, sono state analizzate le più importanti attività operative in corso di svolgimento, nonché le iniziative logistiche attuate e programmate per migliorare ulteriormente gli ambienti di lavoro e per garantire il benessere del personale.

Al termine della visita il Generale di Divisione Fabrizio Toscano ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali loro assegnati.

Infine l’Autorità ha esortato le Fiamme Gialle tarantine a continuare a profondere il massimo impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi in materia di spesa pubblica, nonché nell’aggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità comune e organizzata, rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia essenziale per assicurare la sicurezza economico – finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.