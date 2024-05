Consiglio comunale di Taranto, nota della maggioranza

“Inconcepibile atteggiamento messo in atto nel corso del Consiglio Comunale dagli esponenti della minoranza”

“Una scelta che va solo ed esclusivamente contro gli interessi della città. È quanto posto in essere dall’opposizione nel corso della odierna seduta del Consiglio Comunale di Taranto nel momento in cui si doveva passare al voto per la variazione tra capitoli di spesa.

La censurabile decisione di uscire dall’aula facendo venir meno il numero legale ha di fatto bloccato non solo l’indizione della gara relativa alla gestione dei canili di proprietà comunale ed interventi di bonifica di discariche, ma anche l’erogazione della Regione Puglia a favore del Comune di Taranto di un contributo pari ad 800mila euro da destinare al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo.

Per ironia della sorte, il “blocco” di questi fondi fa risaltare un’evidente contraddizione che vede andare “controcorrente”, da un lato, gli esponenti del centrosinistra, e quindi vicini politicamente al presidente della Regione Emiliano, che aveva dato l’ok allo stanziamento di 800mila euro, e, dall’altro, i rappresentanti del centrodestra, che a livello governativo sta gestendo le attività per consentire lo svolgimento dei Giochi nel capoluogo ionico.

Un ostruzionismo fuori luogo di cui ne paga le conseguenze solo la città di Taranto. L’auspicio è che la prossima seduta del Consiglio sugli stessi temi, in seconda convocazione, possa far registrare un esito diverso.”