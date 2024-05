Tavolo sul Parco Archeologico di Saturo a Leporano: valorizzazione e futuro dell’area

Si parlerà dello stato dei lavori al Parco Archeologico di Saturo nell’incontro organizzato lunedì 6 maggio, alle 17.30, al Castello Muscettola di Leporano, dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura Puglia, diretto dall’arch. Maria Piccarreta, e dal Comune di Leporano.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per parlare della valorizzazione, della gestione e del futuro del Parco dopo gli interventi per i quali il Ministero della Cultura ha stanziato 5milioni di euro rivenienti dal PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. I lavori di restauro e di valorizzazione sono eseguiti dalla RTI “S. Ronga srl” – Salerno e Sistemalab srl – Altamura per un importo di euro 2.940.720,14.

Ad aprire l’incontro, alle 17.30, sarà il sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano. Seguirà l’intervento introduttivo dell’arch. Maria Piccarreta, Segretario regionale del MiC Puglia, che illustrerà il finanziamento PON Cultura e Sviluppo del Ministero e il modello di valorizzazione del Parco di Saturo.

Alle 17.55 prenderà la parola l’arch. Francesca Marmo, del Segretariato MiC Puglia, che parlerà dell’iter progettuale del Decreto di Finanziamento e le peculiarità di un progetto esecutivo di così ampia portata e dalle elevate competenze specialistiche.

Alle 18.10 previsti gli interventi dell’arch. Pietro Copani, direttore dei lavori, che si occuperà della descrizione del progetto esecutivo e proporrà alcune riflessioni sui principali aspetti compositivi, e della dott.ssa Laura Masiello, direttore scientifico, che parlerà della valorizzazione degli aspetti archeologici del sito anche attraverso il multimediale.

Alle 18. 30 chiuderà la prima parte dei lavori il geologo Antonio Mattia Fusco che si soffermerà sul tema “ Il Comune di Leporano e il problema della falesia su porto Perone”.

Alle 18.45, invece, si aprirà la tavola rotonda sul futuro del Parco Archeologico moderata dall’arch. Maria Piccarreta e con gli interventi del sindaco Vincenzo Damiano, del dott. Angelo Michele Raguso, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, dell’arch. Pietro Copani e della dott.ssa Laura Masiello.

“ Abbiamo particolarmente voluto l’incontro di lunedì perché ci interessa condividere con la cittadinanza tutto quello che si è fatto per il Parco Archeologico di Saturo”- spiega l’arch. Piccarreta- “ E’ fondamentale in questo momento parlare sia della valorizzazione del sito che della sua futura gestione. Il Parco di Saturo è un gioiello di questo territorio che va ad unirsi al grande patrimonio archeologico dell’area tarantina, veri e propri musei a cielo aperto dall’incredibile valore storico. Pertanto, ci aspettiamo la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza: condividere significa partecipare attivamente al futuro di Leporano”.

“ L’Amministrazione comunale che rappresento è felice di poter ospitare al Castello Muscettola, uno dei luoghi simbolo della nostra Leporano, un importante tavolo sul Parco Archeologico di Saturo, altro fiore all’occhiello per il nostro territorio”- dichiara il sindaco Vincenzo Damiano- “ È per noi un’occasione unica, e per questo ringrazio per la fattiva collaborazione il Segretariato Regionale del MIC, nelle persone dell’arch. Piccarreta, dell’arch. Marmo e dell’arch. Copani, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio subacqueo, nella persona del dott. Raguso e la dott.ssa Masiello che con i loro interventi ci daranno la possibilità di raccontare alla cittadinanza l’attuale stato dell’arte volgendo uno sguardo verso il futuro.

Infatti, per la mia Amministrazione ma anche per l’intera comunità, l’apertura del Parco rappresenta un momento importante oltre che un’opportunità di crescita e sviluppo nell’ambito del turismo culturale”.