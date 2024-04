FdI: “Lavori a Taranto 2 da rifare per garantire la sicurezza stradale”

“L’amministrazione comunale per ragioni di sicurezza provveda immediatamente al rifacimento del manto stradale di recente realizzato in Via Scoglio del Tonno a Taranto due. E’ infatti inaccettabile che il lavoro di posa in opera dell’asfalto da poco realizzato presenti dislivelli e avvallamenti così evidenti da rendere difficilmente percorribile tale strada per gli automobilisti e per chiunque attraversi anche con altri mezzi questa importante arteria cittadina.

Una strada appena rifatta che, in alcuni punti, sprofonda di alcuni centimetri, insicura anche e soprattutto per moto, biciclette, monopattini e per gli autobus del trasporto pubblico che transitano su questa via. Eppure si tratta di una viabilità nevralgica che, oltre ad essere percorsa da migliaia di autovetture al giorno visto che consente di raggiungere oltre la zona residenziale di Taranto due e la borgata di Talsano, anche le caserme delle istituzioni pubbliche lì localizzate i cui mezzi transitano obbligatoriamente su quella carreggiata per esigenze di servizio anche quando escono per interventi d’emergenza.

Per questo diversi cittadini ci hanno segnalato la cattiva esecuzione di questi lavori, lamentando di essere costretti a dei veri e propri slalom quotidiani per evitare di danneggiare le proprie autovetture e preoccupati del fatto che, prima o poi, qualcuno non conoscendo lo stato dei luoghi possa causare pericolosi incidenti, ingannato dalla visione di un asfalto “nuovo”.

Pertanto, chiediamo all’amministrazione comunale di correre tempestivamente ai ripari contestando alla ditta esecutrice di non avere realizzato i lavori a regola d’arte, se non lo avesse già fatto, e soprattutto chiediamo al comune l’immediato rifacimento del manto stradale al fine di ripristinare le dovute condizioni di sicurezza.

La pubblica incolumità dei cittadini va da subito salvaguardata. Noi, accanto ai cittadini, continueremo a girare la città e a segnalare situazioni di questo tipo per pretendere la corretta esecuzione delle opere pubbliche appaltate.

Nota di Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano – Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto