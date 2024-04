FdI: “Ostacolo alle nostre iniziative mentre i cittadini attendono risposte”

“Sono mesi che poniamo questioni in consiglio comunale che attendono risposta ma la loro trattazione puntualmente viene rinviata per l’assenza del numero legale in quanto i consiglieri abbandonano l’aula nonostante i lavori dell’assise non siano conclusi.

E questo è accaduto anche nell’ultima seduta di consiglio comunale. Peggio ancora, per evitare un ulteriore rinvio di questioni da noi approfondite e portate più volte all’attenzione dell’amministrazione, abbiamo chiesto l’anticipazione quanto meno di una interrogazione iscritta per la terza volta ai lavori del consiglio, richiesta respinta dai consiglieri di maggioranza che lasciavano l’aula consiliare quando si giungeva verso la trattazione dei nostri atti, determinando così lo scioglimento della seduta.

Prendiamo atto di questo atteggiamento di ostacolo che non produce altro che il rinvio di questioni su cui chi è amministrato, il cittadino, gradirebbe attenzione e riscontro. Di certo non molleremo la presa nel richiedere all’amministrazione comunale di offrire soluzioni ai tanti problemi che i tarantini vivono e che continueremo ad evidenziare accompagnando le questioni poste con delle proposte.

Se si pensa di debilitare il nostro impegno cercando di vanificare la nostra attività in favore della comunità non sarà così perchè saremo come la goccia che scava la roccia”, scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano – Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.