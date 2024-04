FdI: “Area camper, con la nostra iniziativa il progetto riprende quota”

“Il consiglio comunale grazie ad una nostra mozione approvata di recente ha riattenzionato il progetto dell’area di sosta camper il cui cantiere fu inaugurato nel 2021 tra Via Mascherpa e Via Rondinelli.

I lavori di tale opera però non sono stati mai avviati e per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno rilanciare il progetto facendo approvare una delibera che impegna nuovamente l’amministrazione comunale a far ripartire, tramite la Kyma mobilità affidataria dell’area, la procedura amministrativa per l’emanazione di un nuovo bando di gara per l’esecuzione dei lavori.

Abbiamo inoltre chiesto che l’opera sia realizzata con la condivisione delle associazioni dei camperisti locali che meglio di chiunque altro conoscono le esigenze di chi vive questa particolare forma di turismo itinerante che necessita di servizi ad hoc opportunamente progettati. A breve pertanto ci recheremo presso Kyma Mobilità per incontrare il presidente dell’azienda per sapere come si sta adoperando per dar seguito all’indirizzo politico dettato dal consiglio comunale.

Siamo convinti che l’area di sosta attrezzata per i camperisti rappresenterebbe un valore aggiunto per la città ed un ulteriore richiamo turistico per promuovere Taranto: sarebbe davvero un peccato abbandonare nel cassetto questo progetto. Per queste ragioni Fratelli d’Italia in questi mesi solleciterà l’amministrazione comunale sulla realizzazione delle opere incompiute e proporrà nuovi progetti necessari a rafforzare i servizi e la competitività del territorio.”

Nota di Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano – Gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.