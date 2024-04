Perrini (FdI): “La SS100 e la SS172 non posso aspettare i tempi della politica”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“La sicurezza stradale e quindi i lavori sulla Statale 100 e sulla Statale 172 non possono aspettare i tempi della politica, dei rimpasti, degli accordi di palazzo.

“Non voglio entrare nel merito delle lacerazioni, ma soprattutto delle inchieste giudiziarie, che stanno travolgendo il Comune di Bari, ma anche la Regione Puglia (nonostante le chiacchiere che va dicendo in Tv il presidente Emiliano), ma settimane fa avevo chiesto all’allora assessore ai Trasporti Maurodinoia sia un sopralluogo al cantiere della SS 172 per verificare lo stato dei lavori e se sarebbe stato rispettato il cronoprogramma che già prevede un’altra estate di calvario per gli automobilisti e autotrasportatori, sia un supplemento di attenzione per la Statale della morte (la 100) per provvedere immediatamente e anche in maniera provvisoria a installare misure di sicurezza stradale che blocchino il pallottoliere delle vittime di incidenti mortali.

“Per questo motivo sollecito l’Assessorato e il Dipartimento competenti a provvedere sul piano tecnico a dare risposte a un territorio e a venire con me sui cantieri per rendersi conto della realtà.”