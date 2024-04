Taranto, nuovi assessori in giunta

Il sindaco ha definito nella giornata odierna la composizione della Giunta comunale, secondo le deleghe mancanti. Nominati Stefania Fornaro ed Edmondo Ruggero. Nominato anche Marcello Murgia in sostituzione del dimissionario Carlo Liuzzi.

Nella serata di sabato 13 aprile, al termine di proficue interlocuzioni con i rappresentanti della maggioranza, il sindaco ha proceduto alla nomina degli ultimi due assessori della squadra di governo cittadino. Si tratta dell’avv. Stefania Fornaro, già consigliera comunale, alla quale è stata assegnata la delega all’Ambiente, alla Qualità della vita e agli Affari Legali, nonché dell’avv. Edmondo Ruggiero, già componente del management di Kyma Ambiente, che ha ricevuto la delega all’Urbanistica, alla Mobilità e all’Innovazione.

A seguito, poi, delle intervenute dimissioni dell’assessore avv. Carlo Liuzzi, il sindaco ha individuato il sostituto nella medesima delega al Patrimonio, ai Tributi e alle Politiche Abitative nel profilo del dott. Marcello Murgia.

In relazione a quest’ultimo avvicendamento, il sindaco ha espresso parole di sincera gratitudine e piena soddisfazione per il lavoro dell’assessore Liuzzi, che in una fase delicata dell’Amministrazione comunale ha fornito un decisivo contributo al riordino di materie di grande complessità. Motivazioni che certamente consentiranno all’Amministrazione comunale di avvalersi ancora della collaborazione dell’autorevole professionista in altri frangenti.

Seduta del Consiglio comunale quest’oggi a Palazzo di Città. Passati tutti i punti all’Ordine del Giorno, tranne uno la cui trattazione è stata aggiornata ad altra data.

Approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, tranne uno che è stato aggiornato ad altra data, ed elezione dei vicepresidenti di tre Commissioni consiliari a seguito delle dimissioni formalizzate da coloro che ricoprivano precedentemente l’incarico. È quanto registratosi al termine dell’odierna seduta del Consiglio comunale di Taranto svoltasi alla presenza di quasi tutti i suoi componenti (solo in due non hanno potuto presenziare).

Numerosi gli argomenti trattati nel corso della riunione della massima Assise cittadina, fra questi il tema legato all’approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune, la ratifica alla deliberazione di Giunta n. 56 del 23 febbraio 2024 per la prima variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il rilascio di provvedimento autorizzativo per l’attività temporanea di giochi gonfiabili in un’area privata. Come anticipato, si è poi proceduto all’elezione dei nuovi vicepresidenti di tre Commissioni consiliari.

A seguito di votazione, il Consiglio ha quindi eletto alla vicepresidenza della Commissione Garanzia e Controllo il consigliere Massimo Battista, a quella della Commissione Ecologia il consigliere Giuseppe Fiusco ed il consigliere Valerio Papa a quella della Commissione Affari Generali.