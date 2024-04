Manduria, in rassegna le eccellenze del liceo De Sanctis-Galilei nei campionati scolastici

Ecco i nomi degli studenti del liceo De Sanctis Galilei di Manduria che hanno vinto o partecipato ai campionati di greco, italiano, matematica, statistica e chimica. “Grazie alle attività scolastiche – ricorda la preside Di Maglie – i ragazzi hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco mettendo al primo posto il divertimento”

Sotto la lente di ingrandimento il premio “Adolfo Federico Mele” di Taranto, i campionati nazionali di Italiano e quelli di Statistica, le olimpiadi di Matematica e di Chimica.

In rassegna le eccellenze delle studentesse e degli studenti del liceo De Sanctis Galilei di Manduria: “Il senso non è quello di esaltare i vincenti – ha sottolineato la Dirigente Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie – essere primi, secondi, terzi o altro ancora, va benissimo comunque, ciò che conta è lo sforzo, la volontà e il coraggio di mettersi in gioco, competere giocando, mettendo al primo posto il divertimento. Ripetiamolo ai nostri figli o ai nostri amici. L’importante non è vincere, ma divertirsi”.

Ma ora veniamo alle partecipazioni.

Premio “Adolfo Federico Mele” di Taranto, XIII edizione. Premio di traduzione dal greco all’italiano.

Complimenti all’alunno Marco Pesare, della classe VB dell’indirizzo classico, che si conferma un ottimo traduttore e interprete. Anche quest’anno, infatti ha ricevuto il secondo premio della tredicesima edizione dell’Agone Tarantino – Premio “Adolfo Federico Mele” , Referente per il Liceo De Sanctis Galilei la prof.ssa Luana D’Aloja. Il premio, che ammonta a € 300,00, è elargito dalla BCC di San Marzano di San Giuseppe.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 aprile 2024 a Taranto, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari. “L’elaborato mette in luce – scrive la Giuria nella motivazione al premio – un’ottima conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua greca e buone abilità traduttive, sostenute da una felice padronanza della lingua italiana”.

XIII edizione dei Campionati di Italiano (media partner la RAI con Radio 3, Rai Cultura e Rai Italia) organizzati dal Ministero dell’Istruzione, competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a. s. 2023-24.

La competizione si è articolata, per le categorie JUNIOR e SENIOR, in tre fasi: Gara di Istituto, Gara Regionale, Finale Nazionale. Tutte e tre le fasi si svolgono su piattaforma digitale online, la Finale prevede anche una modalità in presenza. La premiazione si terrà a Ercolano il 19 aprile in presenza.

Bravissimi gli alunni del Liceo De Sanctis-Galilei, Paolo Giovanni Pichierri 2AS (indirizzo scientifico) che è arrivato 17° a livello nazionale su 2.042 studenti, 2° in Puglia, nella gara della categoria junior (ossia del biennio) svoltasi on line il 21 marzo 2024. Hanno superato le gare di istituto partecipando anche loro alle gare regionali, Kristel Velardi della 2CS (indirizzo scientifico, categoria Junior), Eleonora Guardino della 4CS (indirizzo scientifico, categoria senior), Leonardo Caldarola della 5AL (indirizzo linguistico, categoria senior). Referente per l’Istituto la prof.ssa Stefania Maiorano. Complimenti!

Campionato di matematica (2023/2024) organizzato dalla Unione Matematica Italiana

La manifestazione è rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, su incarico del Ministero dell’Istruzione. Ai giovani particolarmente brillanti viene offerto uno stage all’estero di matematica e di inglese, pagato dalla Banca d’Italia.

Due le squadre del liceo De Sancits-Galilei che hanno partecipato il 1 marzo 2024 alle Olimpiadi di matematica organizzate anche quest’anno dall’Unione Matematica Italiana che ha sede a Bologna.

Alla competizione di Brindisi si sono classificati secondi per la gara a squadre gli alunni: Federico Incalza, Daniele Di Palmo, Raffaele Leo, Alice Pizzi, Paolo Giovanni Pichierri, Roberta Desantis e Antonio Brigante.

Alla competizione di Taranto per la gara a squadre sono arrivati terzi, Sara Deganello, Giulia Daggiano, Cristian Carnevale, Sara Ma, Davide Nigro, Davide Scaglioso e Flavio Buccolieri.

A livello individuale 18 alunni del liceo si sono qualificati alla gara provinciale che si è svolta il 26 febbraio 2024 presso la facoltà di ingegneria di Taranto. Bravissimo Flavio Buccolieri che si è classificato 7° a livello provinciale. Referente prof. Cosimo Fornaro. Complimenti!

Olimpiadi Italiane di Statistica organizzate dall’Istat e dalla SIS, quattordicesima edizione (2023/2024)

Dopo una prima prova prevista per le scuole del Sud e le Isole, che si è svolta giovedì 18 gennaio 2024, con modalità on line, presso il Laboratorio di informatica della sede Galilei, il liceo di Manduria si è qualificato tra i 30 istituti a livello italiano per la seconda fase a squadre della XIV Edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica.

L’iniziativa era rivolta agli studenti che frequentano le classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova individuale è consistita in un insieme di domande a risposta multipla, somministrate online CBT -Computer Based Testing-, su temi di statistica assegnati secondo la suddivisione Classi I e II, Classi III e IV.

Alla preparazione hanno partecipato 21 allievi: (1AS) Bascià Lorenzo, (1BS) Pignataro Cecilia, Salinaro Ludovica, (2AS) Masilla Ludovica, (2AS) Prete Silvia, Tritto Giulia, (2CS) Sun Giacomo, (3BS) Brunetti Federico, (3BS) Fais Simone e Lomartire Michele Pio, Matarrese Emiliano, (3CS) Antonucci Lucrezia, Carruggio Matteo, Corrado Mariachiara, Dimilito Sara, D’amore Paolo, Decataldo Giovanni, Memmi Rebecca, Passiatore Giorgia, Perrucci Marta, Pulieri Marco.

Nella fascia del III e IV, gli allievi della squadra, 14 dei 21 allievi totali, si è classificata alla fase nazionale. La squadra dei tre migliori allievi, nell’ordine, ammessi alla gara nazionale, è stata costituita da: Michele Pio Lomartire (3BS), Marco Pulieri (3CS) e Federico Brunetti (3BS) tutti dell’indirizzo scientifico.

Lo studio statistico ha messo in risalto come l’uso di internet abbia cambiato il modo di usufruire di spettacoli come cinema, teatro e sport. Inoltre, c’è una diminuzione naturale della partecipazione agli spettacoli con l’avanzare dell’età, portando a un senso di nostalgia e ricordo dei tempi passati, che contribuiscono a fornire un’immagine distorta della realtà attuale.

A livello nazionale la squadra del liceo De Sanctis-Galieli si è piazzata al 12° posto, seconda su base regionale dopo l’istituto superiore “Guglielmo Marconi” di Bari. Referente prof. Roberto Spagnolo. Complimenti!

Olimpiadi Italiane di Chimica promosse dalla Società di Chimica Italiana (2023/2024)

Hanno partecipato quest’anno 33.326 studentesse e studenti di tutta Italia, di cui 3.010 studenti pugliesi appartenenti a 112 scuole. Venerdì 5 aprile 2024 nella prova a squadre di venerdì che si è svolta a Bari (e in contemporanea nazionale) il liceo De Sanctis-Galilei di Manduria è arrivato al 3° posto in Puglia, dopo il De Giorgi di Lecce e il Battaglini di Taranto, 29° tra le scuole NON chimiche a livello nazionale. Un risultato davvero eclatante considerato che si svolgono solo 2 ore settimanali a fronte delle 8 ore delle scuole tecniche. Hanno partecipato alla semi-finale regionale i seguenti studenti del liceo di Manduria: Raganato Alessandro e Dimagli Alessandro (5BS) e Polito Cosimo (3CS).

Del liceo manduriano si sono qualificati per le gara individuale, 12 studenti su circa 3.000 partecipanti che si terrà sabato 20 aprile 2024 a Lecce.

La fase relativa alla Finale Nazionale si svolgerà nei giorni 24 – 26 maggio 2024 presso le strutture del Centro Studi Cisl, a Firenze sulle colline per Fiesole.

Referente prof. Stefano La Gioia. Complimenti!