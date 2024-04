Cordoglio Emiliano per scomparsa lavoratori originari di San Marzano di San Giuseppe

“Esprimo il cordoglio mio e a nome della Regione per la scomparsa di due lavoratori originari di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Mario Pisani è morto nella strage della centrale elettrica di Suviana nel Bolognese, Angelo Cotugno è stato folgorato sul cantiere della superstrada Taranto – Avetrana.

Sono vicino a tutta la comunità di San Marzano che nello stesso giorno è stata colpita da due tragedie. Non ci sono parole per commentare la continua strage sul lavoro che ogni giorno mette in fila quelli che non sono freddi numeri di lontane statistiche, ma storie di operose persone che lasciano per sempre le loro famiglie e le loro comunità”.

Cordoglio ANCE Taranto per infortunio mortale

“Come ANCE Taranto intendiamo esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto ieri ed a tutta la comunità dell’impresa.

Ogni infortunio mortale, oltre al dolore per la perdita di una vita, riaccende le tensioni ed i timori per una situazione nel nostro settore che, nonostante l’impegno ed il lavoro svolto sul fronte della sicurezza, continua a presentare il conto e ci costringe ancora a misurarci con eventi luttuosi.

Ora è il momento del raccoglimento, cessato il quale ci attende responsabilmente il compito di fare ancora di più e di non abbassare mai la guardia.”

Fabio De Bartolomeo, Presidente ANCE Taranto