Sanitaservice, Laliscia (USB): “Mancata convocazione in Regione si prospetta nuova mobilitazione”

“Ci eravamo lasciati, dopo l’incontro del 19 marzo scorso, con la convinzione, perché comunicata in quella stessa sede, che ci sarebbe stato un nuovo confronto il 9 aprile, cioè oggi. Un nuovo confronto dunque nel corso del quale sarebbero stati ripresi i diversi temi affrontati il mese scorso presso l’assessorato regionale alla Sanità.

Ma le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto nulla e noi abbiamo avuto una risposta (circa la mancanza dell’incontro) solo dopo averla espressamente sollecitata. C’era attesa in vista in particolare delle assunzioni per il settore ausiliariato e 118, che avrebbero avuto il via libera proprio in questi giorni. Inoltre per la data di oggi, attendevamo che venissero calendarizzati una serie di incontri per affrontare tutte le tematiche e le criticità non più trascurabili, che si avvertono all’interno delle Sanitaservice regionali.

Per ultimo ma non per importanza la discussione sulla Premialità Covid ad oggi ancora non erogata alle lavoratrici e ai lavoratori Sanitaservice. È indispensabile che la Regione mantenga una volta per tutte gli impegni presi e convochi tempestivamente i sindacati per fornire le tanto attese risposte alle lavoratrici e ai lavoratori Sanitaservice. Per l’ennesima volta si assiste alla mancanza di rispetto, e si disattendono le promesse fatte.

E’ per noi l’occasione per ribadire che la priorità è l’assunzione delle unità necessarie per sopperire alle carenze di personale presenti su tutto il territorio regionale, e in tutti i settori coinvolti nell’internalizzazione, per garantire stabilità e migliorare i servizi offerti agli utenti, il riconoscimento degli istituti contrattuali previsti, e la garanzia e la sicurezza sulla tenuta delle Sanitaservice di tutto il territorio.

Ci aspettiamo data l’importanza dei temi una tempestiva nuova convocazione altrimenti torneremo con Le Lavoratrici e I Lavoratori nuovamente a protestare sotto la sede della Regione Puglia.” Nota di Simona Laliscia – Coordinamento Regionale Sanità Usb.