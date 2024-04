Promulgata la legge regionale n. 16/2024: Novità nell’Ambito Farmaceutico e Sanitario

Oggi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato ed inviato al BURP per la pubblicazione la legge regionale n. 16/2024, che introduce importanti modifiche nel settore farmaceutico e sanitario.

La legge modifica la gestione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio, stabilendo nuovi termini e procedure. Inoltre, si rafforza il ruolo dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.) come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione.

Uno degli aspetti centrali della legge è l’innovazione nella gestione delle procedure concorsuali e amministrative nel settore sanitario, con particolare attenzione al reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR). La legge prevede inoltre modifiche relative ai limiti di età per i responsabili sanitari delle strutture private accreditate, estendendo la soglia massima di età a 72 anni fino al 31 dicembre 2025.

Un’altra novità significativa riguarda le disposizioni sulle nefropatie croniche, con nuove linee guida per il trattamento e il rimborso dei pazienti affetti da questa condizione.

Infine, la legge introduce un’indennità di funzione per il Presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, stabilendo un nuovo parametro retributivo per tale incarico.

Con queste modifiche, la Regione Puglia punta a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari e farmaceutici, garantendo al contempo una gestione più efficace e orientata alle esigenze della popolazione.