“Aeroporto di Grottaglie: Una Nuova Era di Voli di Linea e Ristrutturazioni”

L’aeroporto di Grottaglie, situato nella regione Puglia, è oggetto di importanti lavori di ristrutturazione del Terminal Passeggeri. Questi lavori sono stati avviati da Aeroporti di Puglia, l’ente regionale preposto alla gestione degli aeroporti in Puglia, e riceveranno un finanziamento di circa 9 milioni di euro provenienti dai fondi regionali.

Il rifacimento del Terminal Passeggeri è finalizzato all’attivazione dei voli di linea, rendendo l’aeroporto di Grottaglie una tappa essenziale per i viaggiatori. È importante sottolineare che questa iniziativa è stata avviata grazie agli sforzi dell’attuale assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia e del suo predecessore, il signor Mazzarano, che hanno stanziato i fondi necessari nel 2019.

Tuttavia, recentemente è emersa un’uscita critica da parte di Melucci, che si interroga sull’immobilismo della Regione riguardo a questo progetto. Questa critica sembra inserirsi in una strategia più ampia di attacco al Presidente della Regione, con l’obiettivo di coprire il suo cambio di maggioranza politica, passando da una coalizione progressista a una a trazione civica e di centrodestra.

È importante ricordare a Melucci che negli ultimi anni sono stati effettuati importanti interventi presso l’aeroporto di Grottaglie. Tra questi vi sono il rifacimento della pista di rullaggio, il piazzale di sosta dei velivoli e gli hangar. Inoltre, sono stati stanziati 12 milioni di euro per la realizzazione di una bretella di collegamento dalla strada statale TA/BR all’aeroporto, finanziati dalla Regione Puglia e destinati alla Provincia.

I lavori complessivi ammontano a circa 50 milioni di euro e sono stati realizzati da Aeroporti di Puglia, quindi con il contributo della Regione Puglia. Invece di criticare l’operato della Regione, Melucci dovrebbe spiegare i ritardi accumulati dalla Provincia, che è responsabile dell’appalto per i lavori della strada di collegamento.

Se Melucci desidera rendersi conto di ciò che è stato realizzato, sarà benvenuto presso l’aeroporto di Grottaglie, dove potrà constatare di persona i lavori in corso presso il Terminal Passeggeri e le altre strutture già completate. È importante sottolineare che, nonostante l’invito esteso a lui o a un suo delegato, Melucci non ha partecipato alla conferenza stampa tenutasi lo scorso 18 dicembre per presentare l’aggiudicazione dei lavori al Terminal.

Il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del “Piano Taranto”, Cosimo Borraccino, assicura che l’attivazione dei voli di linea da e per Grottaglie è un obiettivo di grande rilevanza per lui, per il Presidente Michele Emiliano e per l’intero territorio. Durante gli anni, hanno lavorato instancabilmente, spesso in silenzio, per ammodernare le infrastrutture necessarie a realizzare tale scopo.

In conclusione, è fondamentale concentrarsi sugli sforzi concreti che sono stati fatti per sviluppare l’aeroporto di Grottaglie e attivare i voli di linea, anziché alimentare polemiche politiche che rischiano di distogliere l’attenzione dal progresso reale ottenuto finora.