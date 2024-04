Manduria, l’atleta paralimpica Serena Banzato al Liceo De Sanctis-Galilei

Il Liceo “De Sanctis-Galilei”, sempre in prima linea, con la Dirigente Maria Maddalena Di Maglie, nell’offrire ai suoi studenti opportunità di arricchimento culturale e umano, approfondisce la riflessione sul tema della resilienza e della cura di sé, avvalendosi anche stavolta di illustri ospiti, a dimostrazione del forte legame tra l’istituzione scolastica e le realtà istituzionali e culturali del territorio e non solo.

L’atleta paralimpica (nonché psicologa) Serena Banzato presenta il suo libro “Cammina vivi amati. Piccole per ripartire un pallo alla volta”. Colpita da una rara e pericolosa infezione al piede durante il cammino di Santiago, ricoverata d’urgenza all’ospedale spagnolo di Lugo in Galizia, dopo aver subito diverse operazioni salva vita, terapie intensive e numerosi interventi chirurgici per sconfiggere l’infezione, affronta per molti mesi la riabilitazione, usando carrozzina e stampelle. Riesce infine a riallacciare le scarpe e a ricominciare da zero.

Oggi Serena è un’atleta paralimpica iscritta all’Assindustria Sport Padova attraverso la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), oltre ad essere membro del gruppo Woman ParaTriatlhon.

L’evento vedrà il contributo esperto del Prof. Donato Salfi, psicologo, psicoterapeuta, formatore, ex-direttore dell’UOD Formazione dell’ASL di Taranto, autore di studi, ricerche e pubblicazioni sul comportamento prosociale. La competenza del Prof. Salfi e la sua pluriennale esperienza di formatore permetterà il proficuo moltiplicarsi degli spunti di riflessione, in particolare sulle tematiche del benessere psicologico e del processo di crescita personale fornendo agli studenti e ai presenti tutti strumenti per una migliore comprensione di sé e dell’altro.

La visione istituzionale e il legame con il territorio saranno garantite dalla presenza del Prof. Vito Andrea Mariggiò, vicesindaco e assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, e del Dott. Alessandro Nocco, coordinatore del servizio di integrazione scolastica disabili della Provincia di Taranto, i quali porteranno in questa occasione la loro preziosa testimonianza. L’intervento di queste figure chiave sottolinea l’importanza dell’evento come momento di dialogo tra diverse realtà del tessuto sociale e istituzionale, evidenziando l’impegno profuso dal Liceo nella promozione della cultura e dell’educazione inclusiva.

Elemento distintivo dell’evento sarà il dialogo tra l’autrice Serena Banzato e gli studenti del Liceo, guidati dalla professoressa Clara Cardolini Rizzo. Questa interazione diretta rappresenta un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con temi di attualità e di impegno sociale, promuovendo una cultura del dibattito e della riflessione critica.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Manduria, è un’espressione concreta dell’impegno del Liceo De Sanctis-Galilei nel favorire la crescita culturale dei giovani e nel consolidare il ponte tra la scuola e la comunità. È con entusiasmo che il Liceo De Sanctis Galilei invita l’intera comunità, scolastica e cittadina, a partecipare a questo importante appuntamento culturale.