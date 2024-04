Prima seduta del consiglio provinciale neoeletto

Riparte oggi il lavoro del Consiglio provinciale ionico e siamo certi che sarà un lavoro di qualità e di responsabilità, verso una stagione assai impegnativa e importantissima per lo sviluppo sostenibile dell’area ionica e per gli interessi diffusi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese del nostro territorio.

A partire dai contenuti programmatici che già hanno dato frutti misurabili e significativi in questo ultimo anno e mezzo, dagli interventi del PNRR sul patrimonio scolastico alle gare e ai cantieri per le grandi arterie stradali, passando per il copioso piano assunzionale interno, l’Amministrazione provinciale resterà disponibile a tutti i contributi e le integrazioni che conservino quello spirito di innovazione, di sostegno al sistema economico ionico, di consolidamento degli obiettivi strategici di tutte le comunità della Provincia ionica.

Probabilmente, non è più il tempo per le teorie di partito ed archiviata la fase dei boicottaggi e degli strilli scomposti da parte di quei soggetti politici che stanno collezionando magre figure in giro per la Puglia, si tratta ora di operare con tutti i livelli istituzionali e massimizzare gli effetti dell’agenda del Governo per il futuro dei 29 comuni ionici. Si segnala che i primi provvedimenti di carattere amministrativo sono stati approvati con il voto favorevole dei seguenti consiglieri: Salvatore Brisci, Carmen Casula, Adriano Tribbia, Marco Natale, Raffaele Gentile, Goffredo Lomuzio, Roberto Puglia, Francesco Marra.