Dichiarazione Rizzo (Usb) al termine del tavolo su ex Ilva a Palazzo Chigi

“Abbiamo avuto aggiornamenti dal ministro Urso sul dibattito in corso a livello europeo e su come viene percepita la vertenza ex Ilva in quel contesto. Dalle prossime ore, ci sarà la disponibilità di 150 milioni di patrimonio destinato, a breve nelle casse di Adi per la manutenzione, la messa in sicurezza degli impianti e ambientale.

La presenza dei commissari ci ha permesso di sapere che è in corso una mappatura dettagliata di ciascun stabilimento, impianto per impianto, che verrà presentata in un report, nei primi quindici giorni del mese di aprile; sarà praticamente la fotografia dell’attuale stato degli impianti, di ciò di cui c’è bisogno perché vengano fatti interventi efficaci e quindi delle risorse che saranno necessarie per garantire la sicurezza e rilanciare la fabbrica dal punto di vista produttivo.

Per il capitolo appalto, abbiamo auspicato una celere risoluzione per mettere i lavoratori nelle condizioni di tornare a lavoro, e per restituire serenità alle famiglie che da tre mesi attendono il versamento degli stipendi.

Infine, abbiamo presentato le nostre proposte, aggiornate, definite a costo zero, per i lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria, di Acciaierie d’Italia, e dell’appalto, chiedendo al Governo di calendarizzare un incontro per discutere delle stesse”.