Ancora sangue sulle strade del tarantino, muore un 29enne

Un 29enne di Torricella, Luigi Chetta, è morto nella notte fra sabato e domenica in un incidente verificatosi sulla SP 129, che collega Sava a Torricella, nel tarantino. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un muro.

L’impatto violento non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.