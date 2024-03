Sanitaservice, USB: resoconto dell’incontro in Regione

“Si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, presso l’assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia l’incontro tra Usb e l’assessore Rocco Palese ed il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro.

Fuori ad attendere l’esito dell’incontro circa 70 persone tra Lavoratori Sanitaservice, idonei graduatoria Ausiliari/pulitori e uomini e donne esclusi dall’internalizzazione del 118 avvenuta a Taranto e ad oggi ancora in attesa di stabilità. Un presidio lanciato da USB in difesa delle Sanitaservice ma anche per rivendicare diritti, giustizia sociale e dignità.

Per Taranto, la buona notizia consiste nel fatto che, nel giro di due o tre settimane, si procederà alla effettiva assunzione dei 17 idonei della graduatoria ausiliari e pulitori, in attesa da tempo ormai dello scorrimento della stessa.

Per il 118, abbiamo chiesto come mai si è proceduto a tre bandi diversi per il reclutamento di quasi 400 unità, pur essendo nota sin dall’inizio l’ esigenza in termini numerici, e abbiamo evidenziato che il fantomatico bando va modificato e armonizzato rispetto alle linee guida regionali in termini di internalizzazioni.

In buona sostanza, va assunto chi effettivamente ha svolto quel servizio ed è rimasto fuori dai primi due bandi. Attendiamo la convocazione di un incontro su questo.

Per Lecce, abbiamo denunciato la mancanza di quattro postazioni 118 e due auto mediche nella provincia. L’assessore ha dichiarato di aver recepito la richiesta. Infine abbiamo denunciato la scelta di esternalizzare nuovamente alcune attività prima affidate alla società in house, ai privati, quali piccola manutenzione e una parte del trasporto secondario.

Con riferimento a tutto il territorio regionale, per quel che concerne il premio Covid riconosciuto a chi, durante il periodo critico della pandemia, è stato particolarmente esposto al rischio di contagio nelle strutture sanitarie a questo destinate, Palese e Montanaro hanno riferito che sono stati esauriti tutti i passaggi che riguardano la Regione e che ora spetta alle Asl procedere con l’effettivo riconoscimento della premialità.

Abbiamo inoltre saputo che si sta ragionando in ottica sblocco delle assunzione, a fronte dell’altissimo numero di ore di straordinario cui si fa ricorso per rispondere all’effettivo bisogno, in considerazione delle superfici sulle quali si svolgono le rispettive attività lavorative.

In prima istanza i part time verranno trasformati in full time con riferimento a operatori Cup, Eureka e Girasole, eccetera.

Ancora, è nelle intenzioni della Regione, espresse questa mattina, fare in modo che le Sanitaservice, con un aggiornamento delle linee guida, vengano gestite in modo univoco, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale una unità di trattamento sia dal punto di vista dei servizi da erogare, che per i diritti dei lavoratori.

Per le controversie per le mansioni superiori, fatto salvo che le anomalie in essere sono dovute a esigenze delle Asl, bisognerebbe evitare di spendere somme esagerate per cause legali e utilizzare quelle risorse per riconoscere mansioni superiori ai lavoratori e per assumerne altri al fine di ottenere un miglioramento del servizio. Prossima convocazione già prevista per il 9 aprile.”

Nota di Francesco Rizzo Esecutivo Confederale Usb