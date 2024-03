Taranto: risultati elezioni Consiglio provinciale

Si sono tenute ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale per il biennio 2024– 2026.

Una tornata elettorale che ha visto, su 464 elettori attivi in tutta la Provincia di Taranto (è escluso il Comune di Statte per commissariamento), 408 votanti.

Tre le schede nulle e solo due con il voto alla lista senza alcuna preferenza sui candidati.

Di seguito l’elenco dei consiglieri eletti:

Terra Jonica:

Lucio Lonoce

Vito Parisi

Marco Natale

Maurizio Baccaro

Gregorio Pecoraro

Forza Italia:

Raffaele Gentile

Comunità Ionica:

Salvatore Brisci

Adriano Tribbia

Carmela Casula detta Carmen

Goffredo Lomuzio

Fratelli d’Italia:

Roberto Leonzio Michele Puglia

Francesco Marra

“Auguro al nuovo Consiglio buon lavoro. Le sfide del territorio provinciale sono tante e sono certo che chi ha deciso di candidarsi sia pronto ad affrontarle al mio fianco. L’obiettivo è il bene comune dei cittadini dell’intera provincia e questo prescinde dal colore politico. Da oggi ci sarà una ripresa spedita del programma amministrativo” ha dichiarato al termine della tornata elettorale il Presidente dell’amministrazione provinciale, Rinaldo Melucci.