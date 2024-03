Solenne Via Crucis nella V Domenica di Quaresima alla Chiesa del Carmine

Domenica prossima 17 marzo, quinta e ultima Domenica di Quaresima, si svolgerà in piazza Carmine a Taranto la Solenne Via Crucis, animata dall’Arciconfraternita del Carmine e presieduta dal Padre spirituale Mons. Marco Gerardo.

Alle 17.30 ci sarà l’esposizione solenne della Sacra Effige della B.V. Addolorata ai piedi del Crocifisso, per poi proseguire alle 19.30 con la Solenne Adorazione alla Croce, fatta dai Confratelli che abbiano preso parte alle solenni Quarantore, in abito di Rito e a piedi scalzi, che si concluderà con la processione di rientro all’interno della Chiesa. Alla funzione parteciperanno anche le Consorelle, il gruppo Scout TA5, l’Azione Cattolica e il Catechismo parrocchiale, il Gruppo M.A.S.C.I. TA4.

Il servizio liturgico del canto sarà affidato al coro “Maria SS. Del Monte Carmelo”, diretto dalla Prof.ssa Anna D’Andria e accompagnato dall’organista Francesco Marangi; mentre il Complesso bandistico “G. Chimienti” città di Montemesola sarà diretto dal Maestro Lorenzo De Felice.

In caso di condizioni metereologiche avverse il Pio Esercizio si svolgerà all’interno della Chiesa del Carmine e sarà riservato solo ai Confratelli e alle Consorelle in abito di Rito.

Inoltre, Giovedì di Passione 21 marzo alle ore 18, si svolgerà la Liturgia Stazionale, partendo dall’Istituto Maria Immacolata con ingresso da Corso Umberto I per dirigersi alla Chiesa del Carmine. Ci sarà la presenza dei Confratelli e delle Consorelle del Carmine che parteciperanno in abito di Rito, con l’intervento del Complesso bandistico “G. Chimienti” città di Montemesola diretto dal Maestro Lorenzo De Felice.