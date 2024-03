Svolta Liberale su sostegno ai mitilicoltori con i fondi ex Ilva

“In data 04 dicembre 2023, l’intero Consiglio Comunale di Taranto, approvava all’unanimità la Mozione proposta dal Gruppo Consiliare “Svolta Liberale per Taranto”, riguardante l’utilizzo di parte dei Fondi Ex Ilva, in possesso del Comune di Taranto, a sostegno del comparto mitilicoltura.

La Mozione impegnava il Sindaco di Taranto ad utilizzare parte dei predetti Fondi, previsti nel Programma Operativo degli interventi, a favore:

delle aziende dei mitilicoltori, permettendo loro di pagare i canoni concessori arretrati e quelli in scadenza; delle aziende dei mitilicoltori in attesa del rilascio delle nuove concessioni; di quanti ancora abusivi, intendono regolarizzare le proprie posizioni.

Sono passati ben tre mesi da quella importante approvazione in Consiglio Comunale eppure il Sindaco Melucci e la sua Giunta, non hanno mosso un dito per dare seguito alla volontà della massima assise cittadina.

Ci chiediamo che senso ha svolgere i Consigli Comunali se puntualmente il Sindaco di

Taranto non dà seguito al deliberato. Intanto i mitilicoltori tarantini continuano a versare in condizioni drammatiche con il rischio che diverse cooperative dichiarino fallimento perché non in grado di pagare i canoni arretrati.

Ricordiamo che i canoni concessori anno 2022 sono stati rateizzati con non poche difficoltà a carico dei mitilicoltori e rammentiamo inoltre che proprio durante un Tavolo Tecnico convocato a ridosso di quel Consiglio Comunale, l’allora Assessore alle Risorse del Mare ed attuale Vice Sindaco, Gianni Azzaro, disse pubblicamente ai mitilicoltori di non pagare i canoni 2023. Promesse ad oggi non mantenute.

Ci aspettiamo quindi un impegno diretto del Sindaco Melucci in tal senso e nelle more dell’utilizzo dei Fondi Ex Ilva, lo invitiamo ad impiegare Fondi del Bilancio Comunale per andare incontro ai mitilicoltori, facendosi carico dei canoni concessori 2023 e 2024.

I consiglieri di Svolta Liberale per Taranto, dal canto loro, grazie all’impegno diretto dell’Onorevole Dario Iaia e del Consigliere Regionale Renato Perrini di Fratelli d’Italia, sono già da tempo in contatto con il Ministro Urso per andare incontro alle necessità dei mitilicoltori impegnando i Fondi Ex Ilva.

Fondi, ricordiamo, che il Sindaco Melucci ad oggi ha utilizzato per finanziare eventi natalizi, murales sulle facciate degli immobili delle case popolari e per elargire contributi vari.

Ovviamente il primo passo, per far sentire la vicinanza ai mitilicoltori, toccherà proprio al primo cittadino che non ha più alibi non essendosi, in sette lunghi anni, mai speso per questo settore di vitale importanza.”

Nota dei Consiglieri Comunali Francesco Cosa, Walter Musillo e Cosimo Festinante.