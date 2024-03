NAS Taranto: sequestrati cosmetici destinati a bambini per frode nell’esercizio del commercio

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto nell’ambito di specifici servizi istituzionali, hanno svolto mirati controlli presso alcuni esercizi commerciali di vendita giocattoli e prodotti per la cura e l’igiene della persona in particolare per quelli destinati ai bambini.

In particolare in due esercizi commerciali di Taranto, i Militari hanno accertato che i titolari avevano posto in vendita prodotti cosmetici destinati ai bambini (shampoo, gel doccia e gel doccia spugna per bambini), che riportavano la data di scadenza indicata con “Exp” oltrepassata ed artatamente cancellata dal confezionamento esterno, mentre sui flaconi era riportata la scadenza originale oltrepassata da diversi anni (09/2021 e 11/2022), tanto da indurre in inganno i consumatori sulla reale qualità e sicurezza dei prodotti, rendendoli potenzialmente pericolosi.

I Militari avendo accertato la presunta violazione di cui all’articolo 515 del C.P., hanno proceduto al sequestro penale di 43 confezioni dei citati cosmetici, sottraendoli di fatto dalla vendita.

Entrambi i titolari sono stati segnalati, per la suddetta presunta violazione penale, alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ribadisce che per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.