Sono state trasportate questa notte in codice rosso al SS. Annunziata di Taranto quattro ragazze rimaste coinvolte in un grave incidente stradale, di cui si sta accertando la dinamica, avvenuto in zona Tramontone. La loro auto, una Fiat 500, sarebbe stata urtata violentemente da una Opel Corsa, per poi ribaltarsi più volte finendo contro un palo di cemento armato. Sul posto, il 118 che ha provveduto a trasportare d’urgenza le giovani in ospedale dove sono attualmente ricoverate.