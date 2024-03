Al via domani la 281^ Fiera Pessima di Manduria

Sta per partire la 281a edizione di Pessima, la storica fiera generalista di Manduria, tra gli eventi più significativi nel contesto espositivo della Puglia.

Aprirà i battenti giovedì 7 marzo e sarà accessibile al pubblico fino a martedì 12 presso l’area mercatale e fieristica di Manduria – Viale Piceno.

Con circa 200 espositori provenienti da Puglia, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Lazio, Marche, Calabria e Umbria, Pessima si svilupperà su una superficie di 6700 m2, di cui 400 dedicati all’area ristoro e 200 all’area baby parking, per garantire comfort e comodità a tutti i visitatori. Saranno inclusi inoltre spazi espositivi esterni, con un’area coperta di 800 m2 ed una scoperta di 4000. Dettagli logistici che contribuiranno a garantire una comoda e piacevole esperienza sia per i visitatori che per gli espositori.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di droni per l’agricoltura di precisione ed il ritorno nel settore wedding degli abiti da sposa. Numerosi gli eventi e gli appuntamenti che caratterizzeranno la settimana della fiera, cominciando proprio dalla tradizionale “Fiera ti li Ciucci”, che si svolgerà durante l’intera giornata dell’8 marzo.

Ad arricchire l’esperienza ci saranno convegni, forum e seminari su argomenti quali gestione dei beni artistici, il rapporto tra giovani e lavoro, donne e imprenditorialità, salute e sostenibilità ambientale, nuove opportunità digitali e molto altro.

Tra gli ospiti compariranno rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, docenti universitari, associazioni ed imprenditori. Anche quest’anno si terrà il concorso gratuito ad estrazione patrocinato dal Comune di Manduria “Pessima – Sulla cresta dell’onda”, grazie al quale i partecipanti avranno la possibilità di vincere una crociera per due persone e molti altri premi, semplicemente compilando una cartolina di partecipazione disponibile presso le attività commerciali aderenti.

Alberto Mandrillo, a capo della gestione e dell’organizzazione della 281esima edizione della Pessima, ha dichiarato: “Confidiamo che questo possa essere l’anno della ripresa, in cui porre nuove basi per il futuro, se ce ne sarà la possibilità”. In seguito all’inaugurazione di giovedì 7 marzo, l’evento sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 20:30.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di €1,50, tuttavia sono previste esenzioni per diversamente abili, over 70 e scolaresche locali autorizzate dai dirigenti scolastici durante le ore curriculari.