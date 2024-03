Pulsano: inaugurazione asilo nido comunale “Coccinelle” e benedizione nuovo scuolabus

Ieri, domenica 3 marzo 2024, il Sindaco D’Alfonso, alla presenza di autorità civili e religiose e di numerosi cittadini, ha provveduto a riaprire l’asilo nido Comunale.

La struttura, denominata “Coccinelle” è sita in Via Mazzini, presso la Scuola Collodi.

La riapertura di questa struttura, già avviata nel 2012 e chiusa nel 2018, capace di accogliere fino a n. 18 bambini, costituisce un’ulteriore conferma della crescente attenzione che l’Amministrazione D’Alfonso pone verso le famiglie ed i bambini, nonostante il particolare momento economico in cui versa l’Ente e che impone una politica di massimo contenimento dei costi.

L’iniziativa è stata possibile grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione Comunale e all’impegno profuso dal vicesindaco Lippolis, assessore ai servizi sociali, e dall’assessore alla pubblica istruzione Bolognino.

“L’asilo nido è un ambiente educativo complementare alla famiglia e serve a sviluppare la personalità del bambino oltre ad avere funzione di socializzazione; con la riapertura dell’asilo nido si intende offrire, ai genitori che lavorano, un servizio di supporto del tutto innovativo, ospitando attualmente i bambini dai 12 ai 36 mesi, cercando di alleviare le varie problematiche lavorative dei genitori”, ha dichiarato il Sindaco D’Alfonso.

Ieri mattina, per l’occasione, il Sindaco D’Alfonso ha inaugurato una targa ricordo dedicata al piccolo angelo di nome Matilde, alla presenza dei genitori della bimba, scomparsa prematuramente alcuni mesi or sono.

L’occasione è stata propizia inoltre per provvedere alla benedizione del nuovo scuolabus del Comune di Pulsano, acquistato con fondi regionali e con fondi comunali.

Comunicato del responsabile Arcangelo Libera.