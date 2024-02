Spaccio di stupefacenti, due arresti dei carabinieri

Nello scorso weekend, i Carabinieri della Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta (TA) hanno tratto in arresto un 53enne di Ginosa ed un 23enne di Laterza, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’importante operazione di servizio ha consentito il sequestro di 40 grammi di cocaina, che, immessa sul mercato, avrebbe potuto portare ad un guadagno di circa 2500 euro, nonché di una somma in denaro contante di 1500 euro, ritenuta il provento della presunta attività delittuosa.

Il brillante risultato operativo è, certamente, il frutto dell’opera di prevenzione espressa quotidianamente sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, grazie a pattuglie che presidiano il territorio h24, anche nelle aree più impervie.

L’auto di grossa cilindrata dei due arrestati è transitata innanzi ai militari, impegnati in un posto di controllo, non fermandosi all’alt intimatogli. Pertanto, i Carabinieri si sono posti all’inseguimento del veicolo, dal quale avevano visto lanciare, dai finestrini, alcuni involucri. Nonostante il tentativo di seminare la gazzella dell’Arma con manovre pericolose, i militari sono riusciti ad arrestare la corsa dell’auto, per poi procedere all’arresto degli occupanti.

La sostanza stupefacente, divisa in ben 57 dosi, è stata inviata al laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per i successivi accertamenti.

Gli arrestati, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati condotti presso i propri domicili, dove permarranno in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.