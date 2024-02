Incidente mortale nel brindisino, le vittime avevano 20 e 18 anni

Sono Matteo Buccoliero (20 anni, figlio del pm Mariano Buccoliero) e Matilde Chionna (18) le vittime del terribile schianto frontale avvenuto nella piovosa serata di ieri sulla strada statale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, nel brindisino, fra l’auto guidata dal giovane, una Fiat Punto, ed una Bmw guidata da un 32enne.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Il 32enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi.