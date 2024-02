Lista d’attesa, Perrini: “Agende dedicate ai malati oncologici, sottoscritta mozione”

Nota del consigliere di Fratelli d’Italia Renato Perrini.

“Pazienti affetti da patologie neoplastiche, malattie croniche o rare che, per effettuare visite di controllo, seguire trattamenti terapeutici, percorsi di follow up, accertamenti diagnostici sono costretti a prenotare visite ai rispettivi Cup,con lista d’attesa infinita. Una situazione insostenibile.

Ricordo che la normativa vigente valutazione che la prenotazione di esami o visite specialistiche sia eseguita dallo specialista tramite agende dedicate.

Ad oggi, nella provincia di Taranto, continua a regnare il caos – è d’obbligo pensare in primis ai pazienti oncologici che non possono aspettare tempi lunghi per accertamenti e terapie che ne inficerebbero la prognosi ‘quoad vitam’.

Per stare quindi al passo con i tempi e le esigenze di questi pazienti si rende necessario rivisitare la macchina sanitaria orientandola verso la tutela di questa popolazione vulnerabile.

Per tale motivo ho sottoscritto la mozione del collega Paolo Pagliaro che impegna la giunta Emiliano a dedicare un’agenda ai pazienti oncologici, in cui siano i medici specialisti a prenotare direttamente esami e visite diagnostiche per i loro pazienti affetti da neoplasie, al fine di evitare che pazienti a rischio debbano attendere i tempi biblici delle liste d’attesa”.