Rizzo: “Quaranta commissario: scelta giusta. Si proceda a definizione questione appalto”

“La scelta di nominare come commissario straordinario l’ingegner Giancarlo Quaranta è sicuramente la più logica, perché unisce competenza e conoscenza in particolare dello stabilimento ionico, in genere di tutto il gruppo, quindi condivisibile.

Si tratta, come del resto avevano preannunciato i ministri Giorgetti, Urso e Calderone, di un professionista che ha piena contezza della materia, delle criticità e delle esigenze avvertite all’interno della fabbrica oramai ridotta ai minimi termini. Al commissario, al quale viene affidato un arduo compito, facciamo i nostri auguri buon lavoro.

Intanto non possiamo non tornare sulle vicende dell’appalto, perché grande è la preoccupazione per i tanti dipendenti delle ditte in attesa del pagamento degli arretrati. Sollecitiamo una celere definizione, mentre sappiamo che all’interno dell’amministrazione straordinaria, si procederà a una serie di verifiche. Sono moltissimi i lavoratori che continuano a non percepire gli stipendi, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano familiare, e quindi sociale”, scrive Franco Rizzo – Esecutivo Confederale Usb.