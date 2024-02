Autovelox, Di Lena solleva criticità che saranno discusse nei prossimi consigli comunali

“Continuo a ricevere segnalazioni di automobilisti che mi segnalano Autovelox mobili installati in violazione di legge, ovvero senza che gli addetti ai lavori abbiano pubblicato preventivamente un calendario che indichi i giorni e i tratti di strada in cui sarà posizionato l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio con il fine di evitare la sovrapposizione del servizio di rilevazione dei limiti di velocità con altri organi di polizia stradale.

Il Comune di Pulsano infatti deve rendere pubblico agli utenti della strada unitamente alla Questura di Taranto, e più precisamente alla Polizia stradale e Prefettura Taranto i tratti di strada di propria competenza oggetto del sevizio di rilevamento dei limiti di velocità con Autovelox con modalità temporanea o mobile.