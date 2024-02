Turco: «Salvini batta un colpo, a Taranto Giochi del Mediterraneo irraggiungibili»

«Mentre il Governo continua a propugnare il Ponte sullo Stretto come massima aspirazione infrastrutturale del Paese, cancellando risorse da altri progetti nevralgici per la logistica, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sembra essersi del tutto dimenticato delle altre Regioni del Sud e soprattutto delle grandi opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il territorio della provincia tarantina ha urgentemente bisogno di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali all’altezza dell’imminente manifestazione sportiva.

Per quanto riguarda le strade spiccano i ritardi sulla Regionale 8 e la Bradanico-Salentina, ma anche l’inerzia sull’accelerazione della tratta ferroviaria Taranto-Potenza-Battipaglia. Allo stesso tempo è fondamentale garantire la continuità territoriale attivando e finanziando i voli civili di linea dell’Aeroporto “Arlotta” di Grottaglie con Roma e Milano.

Le risorse, già stanziate con il Pnrr, non devono andare sprecate e per questo è necessario che il Ministro, invece di dedicarsi a costruire “sulla carta” il Ponte sullo Stretto di Messina, dia concrete e urgenti risposte a tali istanze, poiché – diversamente – si rischia di far disputare la competizione sportiva internazionale nel deserto, considerando l’isolamento del capoluogo ionico rispetto al resto d’Italia.

È bene che il Ministro Salvini si assuma la stessa responsabilità e i medesimi impegni che ha garantito per le Olimpiadi di Cortina 2026». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa del MoVimento 5 Stelle.