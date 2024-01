Fondo di garanzia mutualistica 2021- 2027 a favore di Pmi e liberi professionisti

Dal Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 8 del 25/01/24 è stato pubblicato il bando per i Confidi a sostegno delle PMI e liberi professionisti pugliesi.

Questa misura è uno strumento necessario per dare la garanzia alle imprese che chiedono affidamenti agli istituti bancari.

Il consorzio di garanzia fidi garantisce l’azienda all’80% della somma richiesta alle banche.

Il fondo specifico quindi è rivolto specificatamente alle Cooperative di Garanzia e ai Consorzi Fidi.

Le domande saranno attive dal 9 febbraio al 25 marzo.

I confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) svolgono appunto l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l’accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari.

Come sottolinea il Presidente Emiliano, l’importanza del supporto che ha la Regione Puglia verso le imprese, è mirato ad esaltare e migliorare i benefici per le aziende offrendo loro le migliori condizioni di accesso al credito ordinario ed agevolato per una gestione finanziaria più consapevole per il sostegno dell’azienda e dei suoi lavoratori.

Gli aiuti concessi riguardano il rilascio di garanzie cui non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa, relativamente alle seguenti operazioni:

-Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l’importo garantito dei prestiti non debba superare l’importo di 1 milione e mezzo di euro per impresa.

-Garanzia su prestiti finalizzati all’attivo circolante (ad esempio scorte di materie prime e prodotti finiti, spese correnti, ecc.) ove la somma garantita dei prestiti non deve superare 800 Mila euro per impresa.

Le domande che i CONFIDI dovranno essere inoltrate attraverso la procedura pubblicata nel catalogo bandi del portale https://egov.regione.puglia.it/ entro il 25 Marzo.

Ne dà notizia Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto