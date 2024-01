Controlli in aziende agricole: due amministratori denunciati, sanzioni per 27000 euro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca e del N.I.L. del capoluogo ionico sono stati impegnati in una serie di controlli, tesi alla verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono state controllate 2 società, riscontrando irregolarità in entrambe e procedendo, pertanto, alla denuncia dei due amministratori. Dei lavoratori controllati, 2 erano “irregolari” ed uno in “nero”. Il totale, tra ammende e sanzioni amministrative comminate è pari a quasi 27000 euro.

Durante i controlli, effettuati entrambi a Martina Franca, sono state riscontrate carenze di vario tipo. Le problematiche riguardavano, anche, il cosiddetto “Piano operativo di sicurezza”, ovvero il documento nel quale vengono valutati i rischi per i lavoratori e che sicuramente rappresenta per questi ultimi un’importante garanzia di tutela. Diverse altre carenze sono state riscontrate, in merito alla prevenzione degli incendi ed alla sicurezza. Proprio a causa dell’impiego di lavoratori senza contratto, un’attività è stata sospesa.

Si evidenzia che, per le persone segnalate all’Autorità giudiziaria, l’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di innocenza.