Accordo di collaborazione fra comune di Pulsano e AQP

“Esprimo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto fra la nostra amministrazione e l’Acquedotto Pugliese nell’ambito della ottimizzazione dei servizi di igiene urbana. In questo modo ci dotiamo di una collaborazione importante nella tutela e valorizzazione della qualità ambientale del nostro territorio”.

Così l’avvocato Pietro D’Alfonso, Sindaco di Pulsano, commenta il protocollo d’intesa sottoscritto dal primo cittadino e dall’ingegnere Nicola Notarnicola, dirigente dell’Acquedotto Pugliese, alla presenza di Lucio Lonoce, membro del Cda di Aqp, di Liliana Nunzella, assessore alla Sanità, di Anna Salamida, consigliere delegato all’Ambiente, e di Cosimo D’Errico, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

L’accordo prevede un’azione coordinata e sinergica fra i due Enti: l’amministrazione comunale, tenuta a garantire ai cittadini l’igiene e la salubrità del territorio, verrà affiancata da interventi mirati del personale dell’Acquedotto Pugliese nell’attività di manutenzione della rete fognaria urbana.

In particolare, l’intesa riguarda interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di eliminare le blatte e i parassiti vettori di agenti infettivi o comunque molesti per la cittadinanza.

“Siglare un accordo con Aqp ci è parsa una magnifica opportunità – prosegue il primo cittadino pulsanese – tanto che ci siamo messi a lavoro in questo senso fin dal nostro insediamento. Per questo voglio ringraziare la predisposizione all’ascolto dimostrata da Lucio Lonoce e dall’ingegnere Nicola Notarnicola, che si sono messi a disposizione per giungere in breve tempo a siglare questa collaborazione, concretizzata grazie all’impegno dell’assessore Nunzella e della consigliere Salamida, che hanno puntato sul rapporto con l’Acquedotto pugliese e lavorato alla stesura dei suoi punti.

Nel programma della nostra amministrazione l’ambiente riveste una importanza particolare. Lo stiamo dimostrando con i tanti interventi di pulizia e d’igiene che quotidianamente svolgiamo su tutto il territorio comunale.

L’ambiente è il luogo in cui vivono i pulsanesi, ma anche quello in cui ogni anno ospitiamo migliaia di turisti: è perciò nostro interesse che sia sempre salubre e pulito. La collaborazione con l’Aqp serve a renderlo e mantenerlo ancora più accogliente e sano – conclude il Sindaco D’Alfonso – a cominciare da un servizio primario, direi anzi di fondamentale importanza, come la pulizia della rete fognaria esistente”.