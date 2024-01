Borraccino: “Sfiduciare Melucci subito per liberare Taranto e andare a giugno ad elezioni”

“Ieri grande manifestazione del PD a Taranto con il senatore Boccia e la presidente del consiglio regionale Loredana Capone.

Melucci non ha più una maggioranza, se avesse un minimo di coerenza politica, dovrebbe dimettersi.

Il suo è l’unico caso, in un comune capoluogo di provincia in Italia, di una (NON) maggioranza che si regge senza nessun partito politico con la sola logica politica dell’attaccamento alle poltrone.

Una maggioranza da Circo Barnum che sta galleggiando e non amministrando arrecando non pochi danni a Taranto.

Per questo motivo lavoriamo in consiglio comunale per sfiduciarlo per andare a nuove elezioni a giugno.

Attendiamo all’appello i due amici consiglieri comunali di CON, Stefania Fornaro e Piero Bitetti che certamente si uniranno al voto alla mozione di sfiducia giacché il loro movimento politico, a livello regionale e provinciale condivide con noi questo percorso politico, siamo quindi certi che a breve, dichiareranno la loro disponibilità a votare la mozione di sfiducia”, conclude la nota di Cosimo Borraccino.