Palagianello: violenza domestica, i carabinieri arrestano un 52enne

I carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto, presunto responsabile di maltrattamenti commessi a danno della moglie.

La vicenda sarebbe in realtà l’ultimo episodio di una serie di condotte vessatorie e violente commesse durante gli ultimi dieci anni nei confronti della vittima da parte del coniuge, mai denunciate in precedenza, consisterebbero in minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, culminate la scorsa mattinata in cui l’uomo avrebbe malmenato la querelante, procurandole lesioni.

Dopo la formalizzazione della denuncia, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato armi da taglio detenute illecitamente.

Sulla scorta degli elementi raccolti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.