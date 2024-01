Taranto: il fronte progressista dichiara finita l’esperienza Melucci e programma il futuro

“I Coordinamenti Provinciali e Cittadini delle Forze Progressiste di Taranto hanno comunemente determinato, nella serata di ieri, di ritenere conclusa l’esperienza politica e amministrativa a sostegno del Sindaco Melucci, anche in ragione delle discutibili scelte riguardanti i componenti della nuova giunta comunale.

Il tavolo ha deciso di avviare urgenti iniziative rivolte alla identificazione di nuovi percorsi che riportino al centro gli interessi della comunità nella prospettiva di riconversione delineata nel programma elettorale.

Sebbene con rammarico rispetto al mandato ricevuto dal voto popolare, le Forze Progressiste della Provincia di Taranto ritengono venute meno le condizioni di prosecuzione di questa esperienza per il mancato raggiungimento di obiettivi amministrativi che pure si erano dati, per le estenuanti e improduttive tensioni nel rapporto con l’amministrazione, per l’inaccettabile virata assunta dal Sindaco Melucci su diversi temi di sviluppo come quelli legati alla nuova governance dei Giochi del Mediterraneo o ad ipotesi di privatizzazione di servizi pubblici essenziali ovvero ad una pianificazione urbanistica che non scongiuri qualunque ipotesi di consumo di suolo.

Ambiente, periferie, sicurezza sanitaria delle nostre generazioni, prospettive di sviluppo e attrattività delle imprese che consentano di fornire nuove opportunità di lavoro sono l’urgenza che unitariamente ci si è dati anche con riferimento al drammatico dato istituzionale che certifica, per la prima volta nella storia di questa Provincia, il superamento del numero di cittadini pensionati rispetto a quelli occupati.

Le rispettive segreterie politiche nazionali saranno interessate per i provvedimenti conseguenti.

E’ auspicio fondamentale che questo percorso unitario riguardi l’intero territorio jonico, anche in prospettiva dei prossimi appuntamenti elettorali.

Coloro i quali si riconoscessero in questo cammino comune troveranno accoglienza, occasione di dialogo e confronto. È il momento di effettuare scelte responsabili, senza ambiguità e coerenti con una visione progressista della nostra Città e del nostro territorio.”

Nota di:

Partito Democratico – Segreteria Provinciale e Cittadina

Movimento 5 Stelle – Coordinamento Provinciale

CON Taranto – Coordinamento Provinciale

Europaverde – Esecutivo Cittadino

Partito Socialista Italiano – Segreteria Provinciale

Una Strada Diversa – Coordinamento Provinciale

Sinistra Italiana – Segreteria Provinciale e Cittadina