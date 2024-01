Maruggio, cinema gratis per i giovani residenti

I giovani tra i 16 e i 19 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2023, potranno fino al 31 marzo 2024 andare al cinema gratis mostrando semplicemente la propria carta di identità. Un’agevolazione importante che ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi a vivere un’esperienza unica di intrattenimento e, allo stesso tempo, promuovere la cultura cinematografica.

L’iniziativa, che prevede un solo ingresso gratuito per i beneficiari, è il frutto di un accordo tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, in particolare dall’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Danilo Chiego, e il Multisala “Vittoria” di Sava.

“Abbiamo deciso di promuovere questo progetto per cercare di stimolare i nostri ragazzi a vivere la magia e le emozioni insostituibili della sala.

Il cinema, da sempre, rappresenta uno strumento di aggregazione culturale e sociale fondamentale, capace di trasmettere emozioni uniche che difficilmente possono essere evocate da altre forme artistiche. Il cinema è arte, educazione e condivisione.

Valori che, purtroppo, con l’avanzare della tecnologia e dell’era delle piattaforme streaming rischiano di scomparire dalla nostra vita quotidiana.

Siamo certi di aver realizzato questa bellissima iniziativa per i nostri giovani che avranno la possibilità di recarsi al cinema gratuitamente per vedere il film più adatto alle proprie esigenze. Un grazie particolare alla famiglia Salerno per la disponibilità mostrata nell’aver accolto favorevolmente la nostra proposta.

Non ci resta che augurare a tutti i nostri giovani una buona visione” hanno commentato il sindaco Alfredo Longo e l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Danilo Chiego.