Kyma Mobilità: biglietto a bordo degli autobus

Kyma Mobilità lancia una nuova campagna per promuovere presso la clientela alcune funzioni della bigliettazione elettronica; questa e altre iniziative sono state presentate in una conferenza stampa tenutasi presso l’azienda partecipata del Comune di Taranto che gestisce il trasporto pubblico locale, la sosta tariffata e il servizio idrovie.

Alla iniziativa per l’azienda hanno partecipato l’intero CDA, il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio, il Vicepresidente Dott. Cosimo Gigante e la Consigliera Dott.ssa Anna Cherchi, nonché il Direttore Generale Avv. Vito Mascolo e l’ing. Marianna Ettorre, responsabile Manutenzione parco rotabile, mentre per Larry Agency di Taranto è intervenuta la CEO Dott.ssa Stefania Ressa.

«Dopo un primo periodo per abituarsi alle tante novità – ha annunciato il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio – oggi la bigliettazione elettronica è apprezzata dalla stragrande maggioranza degli utenti degli autobus di Kyma Mobilità, che gradisce la comodità e le diverse nuove possibilità offerte dal sistema».

«Ringrazio tutti i dipendenti e il management dell’azienda che in questi mesi – ha poi detto il Presidente D’Ambrosio – sono stati impegnati nella messa a punto del nuovo sistema e nel fornire a tutti i nostri utenti le informazioni sul suo corretto utilizzo».

In questo periodo Kyma Mobilità lancerà alcune campagne per promuovere un maggiore utilizzo di alcune funzioni offerte dalla bigliettazione elettronica.

Presentando la prima in conferenza stampa, l’ing. Marianna Ettorre, responsabile Manutenzione parco rotabile di Kyma Mobilità, ha spiegato che «intendiamo far conoscere a un maggior numero di utenti la possibilità di pagare direttamente a bordo degli autobus il biglietto base da 90 minuti da 1.30 €, senza sovraprezzo alcuno, semplicemente avvicinando le carte di credito, le prepagate o il bancomat alla nuova validatrice elettronica. È una funzione che, oltre a evitare l’emissione di un biglietto cartaceo, in caso di più utilizzi nella stessa giornata applica automaticamente la tariffa giornaliera da € 2.60, facendo così risparmiare il cliente».

La grafica della nuova campagna è stata elaborata dalla Larry Agency di Taranto, come illustrato dalla CEO dott.ssa Stefania Ressa: «con il claim “Dov’è il mio ticket” abbiamo realizzato disegni moderni in grado di incuriosire il pubblico comunicando un messaggio positivo, ovvero la facilità, la comodità e la velocità dell’avvicinare una carta di pagamento alla validatrice. L’idea di sfruttare l’ironia nella narrazione, rafforza il tono di voce giovane e ironico della campagna che ha diversi livelli di lettura, a seconda del pubblico di riferimento».

Su un’altra funzione della Bigliettazione elettronica è poi intervenuto il direttore generale Avv. Vito Mascolo: «stiamo valutando l’attivazione dei tornelli sui nuovi autobus, una funzione che dovremmo introdurre su determinate linee in estate, un periodo in cui, non essendo aperte le scuole, impatterà in modo progressivo sulla clientela. Lo scopo ultimo è ridurre l’evasione».

Proprio riguardo l’estate il Presidente D’Ambrosio ha poi annunciato che «da giugno ritornerà il servizio di idrovie con i tour turistici serali e i collegamenti con l’isola di San Pietro, particolarmente apprezzati da tarantini e turisti; al riguardo vorrei sottolineare che già in questa stagione le nostre motonavi effettuano in determinate giornate tour turistici di mattina o pomeriggio, una straordinaria opportunità per ammirare la nostra meravigliosa città dal mare».

La conferenza stampa si è conclusa con l’annuncio che a breve inizierà l’installazione di nuove pensiline che, posizionate in punti strategici del territorio, andranno a affiancarsi a quelle già esistenti.