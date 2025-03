Impianto di pacemaker all’Ospedale “Giannuzzi” di Manduria

È stato realizzato, presso l’Ospedale “Giannuzzi”, un importante intervento salvavita su una paziente di 85 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione per scompenso cardiaco, insufficienza renale acuta e insufficienza respiratoria. Durante la degenza, la donna ha manifestato una bradicardia severa che ha complicato ulteriormente il quadro clinico. Considerata l’elevata complessità della situazione clinica, che rendeva difficile il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera, l’equipe medica ha deciso di procedere con l’impianto di un pacemaker direttamente in sede.

L’intervento è stato eseguito con successo dalla dottoressa Giovanna Rodio, direttrice dell’unità di Cardiologia dell’ospedale “Giannuzzi”, in collaborazione con il personale specializzato delle unità di Cardiologia, Rianimazione e Sala Operatoria e con il supporto organizzativo della Direzione Medica, diretta dalla dottoressa Cosima Farilla.

«Siamo orgogliosi di poter offrire alla popolazione del territorio un’offerta sanitaria e assistenziale completa e competitiva – ha dichiarato Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto – Questo intervento, infatti, evidenzia la notevole capacità organizzativa del personale sanitario nel gestire una situazione clinica complessa, assicurando al contempo un elevato livello di assistenza».