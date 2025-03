Illegittimità degli Affidamenti nel Trasporto Pubblico di Taranto: La Faisa Cisal Richiede Risposte

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha nuovamente confermato l’illegittimità degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico extraurbano nella provincia di Taranto, gestiti dalla CTP Spa. Nel settembre 2022, la Faisa Cisal aveva già contestato al presidente della CTP, l’Avvocato Tacente, la illegittimità dei sub affidamenti a società private. Nonostante le giustificazioni presentate dal presidente riguardo alla carenza di autobus, la situazione ha preso una piega diversa.

A febbraio 2023, l’ANAC ha ordinato la regolarizzazione dei servizi, smentendo le affermazioni di Tacente, ma nonostante ciò, CTP Spa ha continuato con pratiche illegittime, ignorando l’assegnazione di 87 nuovi autobus ricevuti dalla Regione Puglia. La Faisa Cisal ha quindi rinnovato le segnalazioni all’ANAC, senza ricevere riscontri significativi da parte delle autorità competenti.

Recentemente, durante un’audizione in Regione, l’assessore ai Trasporti non si è pronunciato sulla questione, lasciando irrisolta la legittimità del sub affidamento. L’ANAC ha ribadito la sua posizione a marzo, evidenziando le irregolarità. La Faisa Cisal esprime rammarico per la mancanza di azioni da parte di CTP Spa, della provincia di Taranto e della Regione Puglia, chiedendo ora quali misure intendono adottare per affrontare queste problematiche e per garantire la trasparenza nel settore.